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СВО 22 июня 2024 13:52

Силы ПВО сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области

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По информации от временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 22 июня российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили две ракеты, запущенные с территории Украины.

Инцидент произошел в воздушном пространстве над Суджанским и Беловским районами Курской области. Смирнов подтвердил эту информацию в своем официальном Telegram-канале, выразив благодарность военнослужащим, обеспечившим защиту региона.

#спецоперация на Украине
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