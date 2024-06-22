Силы ПВО сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области

По информации от временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 22 июня российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили две ракеты, запущенные с территории Украины.

Инцидент произошел в воздушном пространстве над Суджанским и Беловским районами Курской области. Смирнов подтвердил эту информацию в своем официальном Telegram-канале, выразив благодарность военнослужащим, обеспечившим защиту региона.