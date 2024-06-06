news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 6 июня 2024 11:51

Силы ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области

Скопировать ссылку

Сегодня российские ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить теракт в России, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2