Силы ПВО сбили 77 беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 34 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 23 дрона — над Ростовской, по пять БПЛА — над Калужской областью и Крымом, по три — над территорией Московского региона и акваторией Черного моря, два дрона сбили над Белгородской областью, по одному БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Азовским морем.