Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над регионами России

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 74 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 23 БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА —над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области.