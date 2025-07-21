news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 21 июля 2025 09:04

Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над регионами России

Читайте нас в
Телеграм

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 74 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 23 БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА —над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области.

#бпла #пво #Минобороны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казань прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В Казань прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл

20 июля 2025
Мировой уровень праздника и история про чудо: как в Татарстане прошел кряшенский Питрау

Мировой уровень праздника и история про чудо: как в Татарстане прошел кряшенский Питрау

20 июля 2025