Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 31 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, десять БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три летевших на Москву, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, по два БПЛА – над территориями Смоленской и Нижегородской областей, по одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской и Воронежской областей и над акваторией Черного моря.