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СВО 18 июля 2025 08:24

Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над регионами России

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За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 31 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, десять БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три летевших на Москву, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, по два БПЛА – над территориями Смоленской и Нижегородской областей, по одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской и Воронежской областей и над акваторией Черного моря.

#пво #бпла #минобороны рф
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