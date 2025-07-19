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СВО 19 июля 2025 09:01

Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над регионами России

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Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 24 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 16 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 13 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Калужской области, три БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Краснодарского края.

#бпла #пво #Минобороны
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