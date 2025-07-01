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СВО 1 июля 2025 09:20

Силы ПВО сбили 60 украинских дронов над регионами России

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За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 60 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 17 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 16 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

#атака БПЛА #пво #Минобороны
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