Силы ПВО сбили 60 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 60 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 17 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 16 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.