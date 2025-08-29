Силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России

С полуночи и до 6:00 мск 29 августа средства ПВО уничтожили 54 беспилотника над регионами России. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, над Брянской областью сбили 18 БПЛА, над Крымом — 10, над акваторией Черного моря — еще девять. Над Тверской областью уничтожены восемь БПЛА, над Орловской, Рязанской и Тульской областями — по два, над Калужской и Новгородской — по одному.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что в результате атаки беспилотников пострадал человек. Кроме того, повреждены четыре здания.