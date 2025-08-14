news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 14 августа 2025 08:27

Силы ПВО сбили 44 беспилотника над регионами России

Читайте нас в
Телеграм

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, 14 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, по семь БПЛА — над территориями Республики Крым и Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Азовского моря.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025