Силы ПВО сбили 44 беспилотника над регионами России

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, 14 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, по семь БПЛА — над территориями Республики Крым и Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Азовского моря.