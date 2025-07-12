Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, 5 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Краснодарского края и 1 – над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.