news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 11 августа 2025 09:35

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами

Читайте нас в
Телеграм

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, по пять БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА – над территорией Тульской области.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025