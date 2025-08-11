Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, по пять БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА – над территорией Тульской области.