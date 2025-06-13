Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 70 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 15 БПЛА – над территорией Орловской области, по 11 БПЛА – над территориями Курской и Саратовской областей, девять – над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Черного моря и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.