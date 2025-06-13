news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 13 июня 2025 09:11

Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников над российскими регионами

Читайте нас в
Телеграм

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 70 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 15 БПЛА – над территорией Орловской области, по 11 БПЛА – над территориями Курской и Саратовской областей, девять – над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Черного моря и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

12 июня 2025