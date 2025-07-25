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Происшествия 25 июля 2025 09:27

Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над Россией

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Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 105 украинский беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 26 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 25 БПЛА — над территорией Брянской области, 23 БПЛА — над территорией Ростовской области, девять БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Ставропольского края, три БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Тамбовской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области и один беспилотник над территорией Орловской области.

#бпла #пво #Минобороны
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