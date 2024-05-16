Силы ПВО России сбили три украинских истребителя МиГ-29

Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной защиты сбиты три самолета МиГ-29 воздушной силы Украины», – указано в сообщении.