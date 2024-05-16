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Силы ПВО России сбили три украинских истребителя МиГ-29
Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Средствами противовоздушной защиты сбиты три самолета МиГ-29 воздушной силы Украины», – указано в сообщении.
В оборонном ведомстве также указали, что силами ВС РФ уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов , семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У» , пять реактивных планет HIMARS производства США и «Ольха» , пять управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
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