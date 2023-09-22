Силы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотников на Крым

Средства ПВО уничтожили у западного побережья Крыма одну украинскую управляемую ракету и два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня два беспилотника самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.