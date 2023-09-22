Силы ПВО предотвратили атаку беспилотников на Кубань и Крым

Сегодня ночью дежурные средства ПВО пресекли очереную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что силы российской противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников. По информации ведомства, песпилотники самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря и Крымом.

Кроме того вражеские БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.