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Силы ПВО предотвратили атаку беспилотников на Кубань и Крым
Сегодня ночью дежурные средства ПВО пресекли очереную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что силы российской противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников. По информации ведомства, песпилотники самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря и Крымом.
Кроме того вражеские БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.
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