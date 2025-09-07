news_header_top
СВО 7 сентября 2025 08:48

Силы ПВО ночью уничтожили 69 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 21 беспилотник ликвидирован над Краснодарским краем, 13 – над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, 7 – над Астраханской, 6 – над Волгоградской, 3 – над Ростовской, 2 – над Брянской. По одному дрону нейтрализовано над Курской, Рязанской областями и Крымом, четыре – над Азовским морем

В результате падения обломков БПЛА ранен житель Воронежской области. Обломки еще одного сбитого беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

