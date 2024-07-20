Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области

Согласно информации, предоставленной губернатором региона Василием Голубевым, силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области.

Изначально сообщалось о перехвате более десяти БПЛА на севере области, но позже эта цифра была значительно увеличена. Важно отметить, что в результате атаки никто не пострадал, что свидетельствует об эффективности работы систем ПВО и оперативности реагирования соответствующих служб.

Губернатор также сообщил, что к местам падения обломков уничтоженных беспилотников были направлены аварийные службы для проведения необходимых работ и оценки возможного ущерба.