Силы ПВО ночью уничтожили 21 БПЛА над Самарской областью

В период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над Самарской областью. Всего над российскими регионами минувшей ночью было сбито 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 22 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – в Ростовской и Самарской областях. Еще 18 дронов уничтожили в Краснодарском крае и 11 – в Крыму. По три БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Саратовской областей. Два беспилотника силы ПВО сбили над территорией Волгоградской области и один – над Азовским морем.

В результате атаки БПЛА загорелось здание на железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области. Движение поездов временно приостановили. По предварительной информации, никто не пострадал.