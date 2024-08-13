Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами

Министерство обороны России сообщило о предотвращении ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую территорию.

Согласно заявлению ведомства, системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 14 беспилотников самолетного типа.

Большая часть БПЛА – 12 единиц – была ликвидирована над Курской областью. Еще по одному беспилотнику было сбито в воздушном пространстве Белгородской и Воронежской областей.