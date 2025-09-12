Силы ПВО ночью сбили 221 украинский БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 221 беспилотник ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области – 85. Над Смоленской – 42, над Ленинградской – 28, над Калужской – 18, над Новгородской – 14. По девять БПЛА сбили над Орловской областью и Московским регионом. Семь дронов уничтожили над Белгородской, по три над Ростовской и Тверской, по одному – над Псковской, Тульской и Курской областями.

Временные ограничения были введены в ночные часы в аэропортах Петербурга, Иванова, Пскова, Ярославля, Калуги.

Кроме того, в порту Приморск после атаки БПЛА случился пожар в одном из судов – сработала система пожаротушения. Угрозы затопления судна или разлива нефтепродуктов нет.