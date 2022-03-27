Силы ДНР взяли под контроль 133 населенных пункта

За время спецоперации на Украине силами ДНР были освобождены 133 населенных пункта. Об этом со ссылкой на заявление штаба территориальной обороны народной республики сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 27 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 133 населенными пунктами, включая Верхнеторецкое», — отмечается в сообщении.

25 марта сообщалось, что под контролем войск ДНР находятся 132 населенных пункта.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.