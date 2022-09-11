Силуанов заявил, что работа над новым бюджетом станет самой сложной в его карьере

Минфину предстоит сложная работа над разработкой бюджета на следующую трехлетку, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Об этом министр рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — оценил он предстоящую работу.

Силуанов перечислил, что, помимо прочего, в казне на следующие годы нужно предусмотреть средства на масштабную программу по достижению технологического суверенитета. Также важно заранее подготовиться к ограничениям поставок российской нефти и, соответственно, снижению добычи.

«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — заявил глава Минфина.

Запад расширил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, объявленной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным.