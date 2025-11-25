news_header_top
Экономика 25 ноября 2025 10:00

Силуанов заявил, что правительство РФ готовит решения по сокращению теневой экономики

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство находится на завершающей стадии разработки мер по сокращению теневого сектора в экономике страны. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Силуанова, такое решение было принято из-за того, что в теневом секторе находятся налогоплательщики, не отчисляющие никаких денег на работу социальных фондов, включая фонд ОМС.

Ранее, о необходимости определить место безработных с высоким теневым доходом рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

