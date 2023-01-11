Решетников заявил, что инфляция по итогам 2022 года не достигла прогнозируемых 12%

Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась ниже предполагаемого уровня и составила 11,9%. Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

«Поступила оперативная сейчас информация уже — по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», — отметил министр.

По предварительным прогнозам Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году ожидалась на уровне 12,4%. Однако в декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот показатель по итогам года составит 12%.