Силуанов заявил, что без жесткой денежной политики в РФ разгонится инфляция

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Жесткая бюджетная и денежная политика нравится не всем, но без нее в России неизбежно разгонится инфляция, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Спикер отметил, что вести жесткую бюджетную политику в условиях санкций «очень сложно», поскольку нужны деньги и на соцпомощь, и на оборону, на технологии и на поддержку субъектов России.

«Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центробанк», — цитирует Силуанова «ПРАЙМ».

Именно поэтому придерживаться повышенной ключевой ставки «абсолютно правильно» сейчас. Как пояснил Силуанов, нельзя пока разгонять инфляцию, так как это ударит по людям и по экономике.