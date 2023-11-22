Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силуанов заявил, что без жесткой денежной политики в РФ разгонится инфляция
Жесткая бюджетная и денежная политика нравится не всем, но без нее в России неизбежно разгонится инфляция, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Спикер отметил, что вести жесткую бюджетную политику в условиях санкций «очень сложно», поскольку нужны деньги и на соцпомощь, и на оборону, на технологии и на поддержку субъектов России.
«Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центробанк», — цитирует Силуанова «ПРАЙМ».
Именно поэтому придерживаться повышенной ключевой ставки «абсолютно правильно» сейчас. Как пояснил Силуанов, нельзя пока разгонять инфляцию, так как это ударит по людям и по экономике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»