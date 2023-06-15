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Силуанов: Трансформация экономики в мире неизбежна – России важно найти в ней свое место
России нужно найти свое место и увеличить долю в мировом «экономическом пироге», так как трансформация в этом направлении неизбежна, заявил министр финансов Антон Силуанов. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он отметил, что РФ уже выработала «антитела» к новой ситуации, в отличие от других стран.
«Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится», – цитирует Силуанова РИА Новости.
Он отметил, что Россия за прошлый год «нарастила мышцы», обеспечив технологический суверенитет и создала независимые системы.
Напомним, в эти дни проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».
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