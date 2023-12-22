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Экономика 22 декабря 2023 10:29

Силуанов: Сбережения россиян в размере 40 трлн рублей планируют инвестировать в экономику

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В планах у Минфина России – инвестировать накопления россиян в экономику. По предварительным оценкам, объем сбережений граждан составляет свыше 40 трлн рублей. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

По словам спикера, для инвестиций хотят сперва задействовать именно те деньги граждан, которые на данный момент или «на руках», или не задействованы в активных инвестиционных программах. Он уточнил, что 40 трлн рублей накоплений – это хорошие ресурсы, которые могут гражданам приносить доход и использоваться для развития экономики.

Чтобы осуществить эту цель, в 2024 году власти запускают программу долгосрочных сбережений граждан. Открыть счет люди смогут, обратившись в негосударственные пенсионные фонды. Потом на данный счет можно будет перечислять часть своего дохода, начав формировать долгосрочные сбережения.

«Государство создало необходимые стимулы. Это софинансирование, мы предусматриваем софинансирование в размере 36 тыс. рублей в год из бюджета, а также предусмотрены необходимые налоговые стимулы», поделился Силуанов.

#инвестиции #Минфин РФ #силуанов антон
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