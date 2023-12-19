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Экономика 19 декабря 2023 16:54

Силуанов: Санкции ЕС против алмазов из России не принесут пользы

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции Евросоюза (ЕС) в отношении алмазов из России не принесут пользы. По словам спикера, российская доля на этом рынке существенная, спрос есть. Также он добавил, что в нашей стране будут перенастраивать рынки сбыта на другие регионы, пишет ТАСС.

Он напомнил, что ограничения в отношении РФ вводят не впервые. Однако Россия просто перенастроит рынки сбыта на другие регионы. Так, что пользы Европе от этих санкций не будет никакой, уверен Силуанов.

Еще спикер добавил, что алмазно-бриллиантовый рынок отличается своей понятностью и стабильностью.

«Доля РФ на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем», — поделился министр.

Ранее свое мнение по этому вопросу высказывал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

#антон силуанов #алмазы #санкции #Россия
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