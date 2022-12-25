Силуанов: Россия принципиально не продаст нефть в признавшие потолок цен страны

Россия не станет продавать нефть в те страны, которые признают потолок цен на нефть. Ее позиция в этом вопросе неизменна, заявил в интервью каналу Asharq News глава российского Минфина Антон Силуанов.

По его словам, Москва не пойдет на этот шаг даже при росте издержек.

«Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено», — цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил, что об этом уже говорил Президент России Владимир Путин. Глава государства тогда заявил, что Россия найдет более выгодных партнеров, а в случае необходимости даже готова снизить объемы добычи нефти.

«Но принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны, — мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться», — заключил Силуанов.