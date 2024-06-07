Силуанов: Разработана концепция о выпуске странами БРИКС цифровых финактивов

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что Минфин России подготовил концепцию о том, чтобы национальные банки стран БРИКС могли бы выпускать цифровые финактивы на базе своих нацвалют.

Как уточнил спикер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планируется задействовать Новый банк развития в качестве платформы для интеграции, конвертации, где-то и клиринга этих валют.

Силуанов считает, что такой подход будет более современным и эффективным в сравнении с существующей системой, пишет ТАСС.

Напомним, в мае этого года стало известно, что для стран БРИКС хотят усовершенствовать международную валютно-финансовую систему – соответствующий проект уже был представлен.

Международный экономический форум, проходящий в Питере, продлится еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.