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Экономика
17 июня 2022  10:10

Силуанов: Расходы российского бюджета в этом году выросли на 3 трлн рублей

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Общий объем расходов российского бюджета в этом году вырос до 26 трлн рублей — это на 3 трлн рублей больше, чем планировалось. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Дополнительные средства выделяются на поддержку импортеров, пояснил Силуанов. «Есть деньги? Есть. Но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. Потому что если мы будем заливать постоянно нашу экономику, нужно будет делать постоянный капремонт всей финансовой системы», — добавил он.

В условиях антироссийских санкций Правительство РФ приняло меры для поддержки экономики, в том числе импортеры могут получить льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка. Разница компенсируется за счет субсидий из федерального бюджета, на эти направлено свыше 37 млрд рублей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

#силуанов антон #петербургский экономический форум #санкции
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