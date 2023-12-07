Силуанов: Продажа компаниями валютной выручки нужна для стабилизации курса рубля

Продажа компаниями-экспортерами валютной выручки должна помочь стабилизировать курс рубля. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Он отметил, что сейчас курс валют плавающий. При этом Минфин не регулирует валюту под прогноз или под какие-то другие показатели. Задача министерства – делать прогнозы на будущий бюджет, а также по социально-экономическому развитию. Валютный курс зависит от многих факторов: от торгового баланса до счета капитальных операций.

В свою очередь, продолжает Силуанов, Минфин планировал курс равный 90 рублям за 1 доллар (сейчас около 92). При этом в министерстве будут следить за курсом и стараться снизить эту волатильность.

«Поэтому меры, которые были предприняты правительством по контролю возврата валютной выручки, играют свою роль как одна из мер по стабилизации волатильности курса рубля», - подытожил министр финансов России.