Силуанов отметил взаимный интерес бизнеса РФ и США к сотрудничеству
Российские и американские компании проявляют взаимную заинтересованность в сотрудничестве, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью радио РБК.
«Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в РФ. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом», – отметил он.
Министр подчеркнул, что для развития сотрудничества сначала необходимы политические шаги по снижению напряженности в российско-американских отношениях. По его словам, улучшение политического климата будет способствовать развитию экономического взаимодействия.
Силуанов также отметил, что геополитика была основной темой недавних переговоров России и США на Аляске и добавил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в сотрудничестве, в том числе в экономической сфере.