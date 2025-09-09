news_header_top
Экономика 9 сентября 2025 10:48

Силуанов отметил взаимный интерес бизнеса РФ и США к сотрудничеству

Российские и американские компании проявляют взаимную заинтересованность в сотрудничестве, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью радио РБК.

«Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в РФ. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом», – отметил он.

Министр подчеркнул, что для развития сотрудничества сначала необходимы политические шаги по снижению напряженности в российско-американских отношениях. По его словам, улучшение политического климата будет способствовать развитию экономического взаимодействия.

Силуанов также отметил, что геополитика была основной темой недавних переговоров России и США на Аляске и добавил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в сотрудничестве, в том числе в экономической сфере.

#Минфин РФ #антон силуанов #Россия и США
