Силуанов оценил дефицит бюджета в текущем и будущем году

В России дефицит федерального бюджета в текущем 2022 году составит примерно 2% ВВП. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — пояснил глава Минфина.

По словам Силуанова, предполагается, что в наступающем 2023 году дефицит бюджета останется на примерно таком же уровне.