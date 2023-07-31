Силуанов объяснил, с чем связано недавнее ослабление курса рубля

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Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, — сказал министр. — Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет».

Он отметил, что ряд экспертов связывают ситуацию на валютном рынке с работой подкомиссии ведомства. Также повлиять на курс рубля может и ситуация, когда иностранные компании продают свой бизнес в России и для этого покупают валюту и переводят ее за рубеж.

«Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать 1 млрд долларов в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», — пояснил Силуанов.

Он добавил, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. «Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня, — резюмировал министр. — Особенно это видно по ценам на газ — в прошлом году были моменты, когда они в 5 раз превышали нынешний уровень».