Силуанов объяснил, почему с 2020 года сократились трансферты в регионы

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объяснил, почему с 2020 года снижается доля трансфертов из федерального бюджета в доходах регионов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Доходы [регионов] растут – хорошо. Трансферты снижаются почему? Доходы растут, трансферты снижаются», – сказал Силуанов на сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат».

Трансферты нужны, чтобы помогать регионам, а база должна быть собственной. То, что доходы субъектов РФ растут, говорит о повышении самостоятельности регионов, считает министр.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Помимо трансфертов, у регионов есть и другие инструменты. Например, выдача и списание кредитов, в том числе казначейских, чтобы не брать дорогие кредиты.

«Поддержки масса!» – выразил уверенность Антон Силуанов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Максимальная доля трансфертов в регионы – под 25% – наблюдалась в 2009-м, когда в стране был экономический кризис, и в пандемийном 2020-м. В этом году прогнозируемая доля федеральных трансфертов в российские регионы ожидается на уровне 13%.