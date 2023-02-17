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Силуанов объяснил дефицит федерального бюджета в январе
Дефицит федерального бюджета в январе был вызван высоким темпом расходования средств и ускоренным возмещением налога на добавленную стоимость. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«На дефицит января повлияло как поступление доходов, так и более ускоренное расходование средств. Это что касается расходов. Что касается доходов, то <…> у нас в прошлом году была введена новация, когда мы в качестве антикризисной меры начали ускоренно возмещать НДС», — рассказал Силуанов, объяснив, что в январе было организовано возмещение НДС за IV квартал прошлого года.
Кроме того, по словам главы Минфина, пришлось вернуть авансовые платежи по налогу на прибыль, которые были зачислены в конце прошлого года, поскольку они не были востребованы. Возвращенные средства находятся в экономике, заверил он.
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