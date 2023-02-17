Силуанов объяснил дефицит федерального бюджета в январе

Дефицит федерального бюджета в январе был вызван высоким темпом расходования средств и ускоренным возмещением налога на добавленную стоимость. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«На дефицит января повлияло как поступление доходов, так и более ускоренное расходование средств. Это что касается расходов. Что касается доходов, то <…> у нас в прошлом году была введена новация, когда мы в качестве антикризисной меры начали ускоренно возмещать НДС», — рассказал Силуанов, объяснив, что в январе было организовано возмещение НДС за IV квартал прошлого года.

Кроме того, по словам главы Минфина, пришлось вернуть авансовые платежи по налогу на прибыль, которые были зачислены в конце прошлого года, поскольку они не были востребованы. Возвращенные средства находятся в экономике, заверил он.

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. В законе о бюджете на 2023 год предусматривается дефицит в размере 2,93 трлн рублей.