Силуанов объяснил, что значит «бюджет победы», который приняли на ближайшую трехлетку

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ назвал финансовый план на ближайшую трехлетку «бюджетом победы». Как объяснил спикер, сейчас главная задача российской экономики – обеспечить финансами цели спецоперации. Именно с этой задачей и связана особенность названия, пишет газета «Известия».

Одной из задач экономики РФ также является выполнение всех обязательств перед гражданами.

Что касается прогноза по дефициту, то его размер ожидается в районе менее 1% ВВП. По словам спикера, такое значение некритично, его можно контролировать.

«Бюджет сверстан с нулевым балансом на первичном уровне», — отметил Силуанов.

На развитие экономики в планах отправить 10–11% расходов бюджета. Силуанов добавил, что для экономической стабильности нужно контролировать инфляцию, а также расходы бюджета. Долги по налогам компаний на данный момент снизилась до 2,1 трлн рублей. Из фонда национального благосостояния (ФНБ) хотят взять денег на инфраструктурные проекты – 4 трлн рублей, добавил спикер.