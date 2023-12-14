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Экономика 14 декабря 2023 09:31

Силуанов объяснил, что значит «бюджет победы», который приняли на ближайшую трехлетку

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ назвал финансовый план на ближайшую трехлетку «бюджетом победы». Как объяснил спикер, сейчас главная задача российской экономики – обеспечить финансами цели спецоперации. Именно с этой задачей и связана особенность названия, пишет газета «Известия».

Одной из задач экономики РФ также является выполнение всех обязательств перед гражданами.

Что касается прогноза по дефициту, то его размер ожидается в районе менее 1% ВВП. По словам спикера, такое значение некритично, его можно контролировать.

«Бюджет сверстан с нулевым балансом на первичном уровне», — отметил Силуанов.

На развитие экономики в планах отправить 10–11% расходов бюджета. Силуанов добавил, что для экономической стабильности нужно контролировать инфляцию, а также расходы бюджета. Долги по налогам компаний на данный момент снизилась до 2,1 трлн рублей. Из фонда национального благосостояния (ФНБ) хотят взять денег на инфраструктурные проекты – 4 трлн рублей, добавил спикер.

#бюджет #Минфин РФ #антон силуанов #победа
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