Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силуанов заявил, что по эффективности обновленный Ту-214 сравнится с Boeing и Airbus
Обновленный Ту-214 по эффективности сравняется с Boeing и Airbus. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.
На вопрос о качествах МС-21 министр ответил, что лайнер отличный и не уступает западным аналогам, а затем упомянул и Ту-214, который выпускает Казанский авиационный завод.
«[МС-21] не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная. Кстати, и обновленный Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах», – сказал Силуанов.
Он уточнил, что на производство МС-21 будет выделено около 280 млрд рублей, на Ту-214 — 41,8 млрд.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер нового поколения. Его разрабатывает Научно-производственная корпорация «Иркут». Полимерные композиционные материалы для самолета производит казанский завод «КАПО-Композит».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»