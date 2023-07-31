Силуанов заявил, что по эффективности обновленный Ту-214 сравнится с Boeing и Airbus

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Обновленный Ту-214 по эффективности сравняется с Boeing и Airbus. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

На вопрос о качествах МС-21 министр ответил, что лайнер отличный и не уступает западным аналогам, а затем упомянул и Ту-214, который выпускает Казанский авиационный завод.

«[МС-21] не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная. Кстати, и обновленный Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах», – сказал Силуанов.

Он уточнил, что на производство МС-21 будет выделено около 280 млрд рублей, на Ту-214 — 41,8 млрд.