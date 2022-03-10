Силуанов: Объем снятия наличных денег в банках прекратился

Финансовая система России имеет большой запас прочности, а рост нефтегазовых доходов гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у Президента России Владимира Путина.

«Объем снятия наличных денег практически прекратился, при том, что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным. Выправляется ситуация с платежным балансом. Поступления по текущему счету балансируют потоки капитала. Правительство РФ совместно с банком России будет и дальше принимать меры по обеспечению устойчивости финансовой системы», – сообщил Силуанов.

Министр также доложил, что ситуация бюджетной сферы находится под контролем, ожидается рост нефтегазовых доходов на фоне мировых цен на энергоносители. «Направим эти доходы на сокращение заимствований и госдолга в нынешних условиях и на финансирование приоритетных расходов», – отметил Силуанов.

Президент РФ в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства РФ, посвященное комплексу мер по минимизации последствий санкций для российской экономики.