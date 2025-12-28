Силуанов: Минфин РФ найдет способ сохранить пособия многодетным при увеличении их дохода
Министерство финансов РФ исполнит указание Президента России Владимира Путина по пособиям для многодетных семей. Об этом сообщил министр экономики РФ Антон Силуанов в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Речь идет о поручении, данном 24 декабря, когда Владимир Путин вел совещание с участниками Кабинета министров РФ. Президент РФ дал указание найти гибкое решение, чтобы многодетные семьи продолжали получать соответствующие пособия при повышении доходов.
«Как поручил президент, все сделаем», – заявил Силуанов.