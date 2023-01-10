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Ру Тат
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Экономика
10 января 2023  15:11

Силуанов: Дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей или 2,3% ВВП

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Российский федеральный бюджет в 2022-м году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, что составляет 2,3% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом план по доходам, по его словам, был перевыполнен – их общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем планировалось.

«Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года», – приводит «Интерфакс» его выступление на заседании Правительства РФ.

Власти страны использовали дополнительные ресурсы на цели финансирования расходов, а также увеличили и объемы привлечения средств с финансового рынка. В результате этого увеличился дефицит бюджета, который достиг 2,3% ВВП, пояснил Силуанов. По его словам, без подсчета средств, которые пошли на компенсацию государственным внебюджетным фондам после предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП – то есть менее 2%, как планировалось изначально.

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