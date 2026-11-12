Силуанов: Цены на жилье должны расти в пределах инфляции

Цены на жилье в России должны расти в пределах инфляции, чтобы недвижимость оставалась доступной для граждан. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов на заседании Государственной Думы.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам», – сказал он.

По словам Силуанова, стоимость недвижимости должна оставаться доступной, а темпы роста цен – не превышать инфляцию.

Ранее на том же заседании председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в 2027 году. Она также назвала тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования.