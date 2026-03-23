Силовики задержали жителя Казани, планировавшего уехать за рубеж и стать террористом

Силовики задержали жителя Казани, который хотел уехать за границу, чтобы стать террористом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

По данным спецслужбы, 25-летний мужчина хотел выехать на территорию одного из ближневосточных государств для вступления в террористическую организацию. Он начал разделять радикальные взгляды после общения с представителем запрещенной группы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».