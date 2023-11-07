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Руc Тат
Происшествия 7 ноября 2023 15:34

Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова

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Дома и на работе у замистителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова ведутся обыски, сообщает ТАСС.

По данным агентства, замминистра внутренних дел республики Дагестан задержан. Причина задержания уточняется.

По предварительной информации, Исмаилова подозревают в получении взятки, сообщает РИА Новости

Уточняется, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

#Дагестан
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