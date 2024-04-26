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Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
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Силовиками был задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Им оказался гражданин Таджикистана, сообщает РБК.
По данным агентства, задержанный – уроженец Пархора, ему 21 год. Задержанному вменяют совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.
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