Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Силовиками был задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Им оказался гражданин Таджикистана, сообщает РБК.

По данным агентства, задержанный – уроженец Пархора, ему 21 год. Задержанному вменяют совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.