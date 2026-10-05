Силовики в РТ накрыли схему с ипотечными махинациями на 60 млн

Сотрудники ФСБ и УЭБиПК МВД пресекли в Татарстане преступную схему с оформлением ипотечных кредитов. По данным правоохранителей, в период с 2023 года по 2024 год одна из фирм подавала в банк заявки от лица граждан на получение ипотечного кредита на строительство жилого дома по программе господдержки. Затем заемщики обналичивали деньги и передавали третьим лицам, а те – отдавали средства организатору схемы. В итоге «Сбербанку» был нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей, сообщает УФСБ России по РТ.

Четверых активных участников преступной группы задержали 30 сентября. По местам проживания «заемщиков» были проведены обыски. В качестве подозреваемых допрошено 9 человек.

Соучастникам избрали меры пресечения: заключение под стражей, домашний арест и обязательство о явке. Расследование продолжается. Правоохранители ищут других участников преступной схемы, сообщает МВД по РТ.