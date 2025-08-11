Силовики разоблачили татарстанцев, обналичивших более миллиарда рублей

В Татарстане разоблачили группу обнальщиков. Организатором оказался житель Казани, который вместе с двумя сообщницами помогал фирмам выводить средства. Мужчина брал за это 13–15% комиссии.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, компании переводили деньги на подконтрольные фирмы и ИП. Деньги обналичивались и отдавались заказчикам.

На этой схеме они заработали 86 млн рублей, а общий оборот — 1,1 млрд. Правоохранительные органы провели обыски у обнальщиков и их клиентов, изъяли документы, печати, технику и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Двоих участников группы арестовали дома, третий дал подписку о невыезде.