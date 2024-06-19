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Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт
Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по уголовному делу о хищении денежных средств через ФГБУ ГУРШ (госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов). Оперативно-следственные мероприятия прошли сразу в нескольких российских регионах, сообщает РИА Новости.
По данным газеты «Коммерсант», обыски связаны с незаконными действиями пока не установленных следствием должностных лиц ГУРШ и нескольких коммерческих структур, которые являлись подрядчиками этого подведомственного Минэнерго предприятия.
Как выяснили специалисты Минэнерго вместе с ФНС, на протяжении девяти лет почти все контракты ГУРШ получали всего четыре компании-подрядчика на общую сумму около 7 миллиардов рублей. При этом, по версии следствия, ГУРШ перечисляло денежные средства этим фирмам, но не контролировало ход выполнения работ.
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